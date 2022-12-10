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Названы три знака зодиака, которых ожидают крутые повороты судьбы в декабре

Радость Фото: pixabay
Последний месяц года удивит некоторых представителей зодиакального круга неожиданными изменениями в жизни. Но волноваться не стоит, поскольку они обещают быть позитивными, сообщает Zakon.kz.

Овны

Овны могут рассчитывать на долгожданный отдых. Бешеная гонка сменится спокойствием и умиротворением. Впрочем, излишне расслабляться все же не стоит: декабрь подарит вам шанс реализовать несколько выгодных проектов, советует "ProГород" со ссылкой на астрологов. 

Тельцы

Представители этого знака зодиака тоже давно мечтают о передышке. Сейчас для нее подходящий момент – появится время на переосмысление жизненных целей. В итоге вы даже можете решиться на смену места работы. Вместе с тем личная жизнь порадует приятными неожиданностями.  

Девы

Самый серьезный переворот ожидает Дев. Все будет происходить настолько стремительно, что вы рискуете растеряться. Однако перемены помогут преодолеть трудности во многих сферах жизни. Улучшится и материальное положение. 

Ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака обретут любовь в новом году. 

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