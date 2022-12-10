Крышки от канализационных люков крали жители Астаны

В полицию поступило заявление об исчезновении крышек люков на улицах столицы. Подозреваемые задержаны, сообщает Zakon.kz.

По данному факту проводится досудебное расследование в отношении двух астанчан в возрасте 30 и 35 лет.



В ходе следствия установлено, что мужчины в течение 10 дней ночами разъезжали по району ул. Медеу, Карталы, Окжетпес, Улытау и Баршын на своих автомобилях и, убедившись в отсутствии свидетелей, совершали кражи. Всего подозреваемым удалось похитить и сдать в пункт приема металлолома 16 крышек.

Момент сбыта попал в обзор камер видеонаблюдения.





Мужчины дали признательные показания.

5 декабря полицейские Кызылорды раскрыли кражу норковой шубы в одном из крупных торговых домов города. Оказалось, что норковую шубу украла беременная уроженка Алматы.

