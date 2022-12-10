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Крышки от канализационных люков крали жители Астаны

Крышки от канализационных люков крали жители Астаны Фото: pexels
В полицию поступило заявление об исчезновении крышек люков на улицах столицы. Подозреваемые задержаны, сообщает Zakon.kz.

По данному факту проводится досудебное расследование в отношении двух астанчан в возрасте 30 и 35 лет.

В ходе следствия установлено, что мужчины в течение 10 дней ночами разъезжали по району ул. Медеу, Карталы, Окжетпес, Улытау и Баршын на своих автомобилях и, убедившись в отсутствии свидетелей, совершали кражи. Всего подозреваемым удалось похитить и сдать в пункт приема металлолома 16 крышек. 

Момент сбыта попал в обзор камер видеонаблюдения.


Мужчины дали признательные показания. 

5 декабря полицейские Кызылорды раскрыли кражу норковой шубы в одном из крупных торговых домов города. Оказалось, что норковую шубу украла беременная уроженка Алматы.

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