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США просят Японию помешать Китаю в разработке полупроводников

США просят Японию помешать Китаю в разработке Фото: pixabay
США обратились к Японии с просьбой о сотрудничестве с целью помешать Китаю в разработке высокотехнологичных полупроводников, сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 декабря пишет агентство Kyodo.

По данным агентства, министр торговли США Джина Раймондо обратилась с такой просьбой к министру экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимуре.

США в октябре обнародовали набор мер экспортного контроля в отношении Китая, касающихся оборудования для разработки и производства полупроводников и самих полупроводников, которые могут использоваться для создания систем искусственного интеллекта и передовых технологий в военной сфере.

Как отмечает Kyodo, в Вашингтоне опасаются, что в системе экспортного контроля могут появиться лазейки, если Япония и Нидерланды, чьи компании занимают ведущие позиции в мире в сфере оборудования для производства полупроводников, продолжат поставки Китаю.

При этом в Токио боятся, что введение экспортных ограничений вызовет негативную реакцию Пекина, а это, в свою очередь, затруднит сотрудничество двух стран. А власти Нидерландов уже рассматривают возможность введения экспортных ограничений в сфере полупроводников.

Как заявил ТАСС пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй, США используют свое превосходство в технологиях для сдерживания и подавления развития стран с развивающейся экономикой. По его словам, действия США – это научно-техническая гегемония, которая нарушит мировые логистические и промышленные цепочки.

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