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В Китае прокомментировали военную помощь США Тайваню

военные Фото: pixabay
Китай заявляет, что военная помощь США Тайваню не помешает его стремлению объединить остров, сообщает Zakon.kz.

Китай обвинил Соединенные Штаты в превращении Тайваня в "склад боеприпасов" после того, как Белый дом объявил о пакете военной помощи Тайбэю на сумму 345 миллионов долларов, а самоуправляемый остров заявил в воскресенье, что отследил шесть китайских кораблей ВМС в водах его берега, пишет ABC News.

Поздним вечером в субботу Управление по делам Тайваня в Китае выступило с заявлением против военной помощи острону, который Китай считает своей территорией.

"Независимо от того, сколько денег налогоплательщиков простых людей тратят ... тайваньские сепаратистские силы, независимо от того, сколько американского оружия, это не поколеблет нашей решимости решить тайваньскую проблему. Или поколебать нашу твердую волю, чтобы осуществить воссоединение нашей родины", — сказал Чэнь Биньхуа, представитель Управления по делам Тайваня.

В последние годы Народно-освободительная армия Китая активизировала свои военные маневры, направленные против Тайваня, направляя истребители и военные корабли для облета острова.

"Их действия превращают Тайвань в пороховую бочку и склад боеприпасов, усугубляя угрозу войны в Тайваньском проливе", — говорится в заявлении.

В воскресенье министерство национальной обороны Тайваня заявило, что отследило шесть кораблей ВМС Китая вблизи острова.

Правящая администрация острова, возглавляемая Демократической партией, увеличила закупки оружия в США в рамках стратегии сдерживания китайского вторжения.

В отличие от предыдущих военных закупок, последняя партия помощи является частью президентских полномочий, утвержденных Конгрессом США в прошлом году, на получение оружия из текущих военных запасов США, поэтому Тайваню не придется ждать военного производства и продаж.

Хотя Тайвань закупил оружия на 19 миллиардов долларов, большая его часть еще не доставлена ​​на его территорию. Вашингтон отправит на Тайвань переносные зенитно-ракетные комплексы, средства разведки и наблюдения, огнестрельное оружие и ракеты.

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