В Узбекистане случайно нашли древний артефакт - двухтысячелетний бронзовый казан саков

Древнюю реликвию нашел житель села Мохаммади Пайарыкского района, как оказалось еще 29 лет назад. И не зная об уникальности казана использовал его в хозяйственных делах. Недавно научные сотрудники Самаркандского госмузея совершили экспедицию и обнаружили такую находку, сообщает Zakon.kz

Высота сосуда - 37 см, диаметр горловины - 52 см. Казаном пользовались представители сакских племен Семиреченского оазиса, он датируется II-I веками до нашей эры, сообщает Агентство культурного наследия при Минтуризма и культурного наследия Узбекистана.

Такую посуду использовали кочевые племена от северного Китая до берегов Дуная, причем они отливались мастерами дегрезами из кочевых племен, таких как саксы, скифы, сарматы и савроматы на протяжении тысячелетий и ценились как ценные предметы.

Некоторые исследователи отмечают, что в таких сосудах готовили и что-то вроде супа, и хмельные напитки. В частности, греческий историк Геродот, живший в V веке до нашей эры, отмечает, что скифы использовали такие котлы для приготовления мяса, в религиозных обрядах и для жертвоприношения.



