#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
512.53
592.43
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
512.53
592.43
6.53
Наука и технологии

В Японии нашли поразительную из древнейших реликвий мира

Древняя посуда, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 07:59 Фото: администрация города Нагахама и Сига
Ученые обнаружили в Японии удивительно хорошо сохранившуюся реликвию, возраст которой превышает 10 тыс. лет, сообщает Zakon.kz.

Как отметило издание Indiandefencereview, это открытие расширяет границы исторических знаний о стране.

Новое археологическое открытие было сделано на дне озера Бива в Японии. Именно там нашли практически целый керамический сосуд, возраст которого превышает 10 тыс. лет.

Эта необычная находка, которая стала одним из древнейших известных керамических артефактов в мире. Ученые предполагали, что место, где был найден сосуд, хранит тайны древнего прошлого Японии.

Почти идеально сохранившийся керамический сосуд из озера Бива – это древний артефакт высотой 25 см, предположительно изготовленный ранними обществами периода Дземон. Сосуд предлагает редкую и бесценную возможность заглянуть в доисторическую Японию.

Отмечается, что керамика была найдена в подводных руинах Цудзураодзаки, месте, которое находится в центре внимания археологов с 1920-х годов. Благодаря последним достижениям в области технологий, группа ученых смогла исследовать глубины, которые когда-то считались недостижимыми.

Фото: администрация города Нагахама и Сига

Открытие может кардинально изменить научное понимание японских древних культур, поскольку сосуд позволяет критически взглянуть на ранние этапы развития керамического мастерства в период Дземон.

Сосуд связан с одной из древнейших гончарных традиций в мире – периодом Дземон, которому примерно 10 тыс. лет. Керамика Дземон представляет собой один из самых ранних экспериментов с обжиганием глины в истории человечества.

Предполагается, что этот предмет принадлежит либо к стилю Дзингудзи, либо к традиции верхнего слоя Конами, которые известны своим уникальным дизайном и переходом от чисто утилитарных предметов к культурно значимым.

Ранее стало известно, что летчик-космонавт Федор Юрчихин рассказал об экспериментах на Луне, которые показали наличие микроорганизмов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
В австралийской пустыне нашли самую старую рыбу в мире
04:20, 25 марта 2025
В австралийской пустыне нашли самую старую рыбу в мире
Во льдах Гренландии "оттаял" древний вирус
03:59, 12 мая 2025
Во льдах Гренландии "оттаял" древний вирус
Самый древний алмаз нашли в России
12:21, 08 марта 2023
Самый древний алмаз нашли в России
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: