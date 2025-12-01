В Японии нашли поразительную из древнейших реликвий мира

Ученые обнаружили в Японии удивительно хорошо сохранившуюся реликвию, возраст которой превышает 10 тыс. лет, сообщает Zakon.kz.

Как отметило издание Indiandefencereview, это открытие расширяет границы исторических знаний о стране.

Новое археологическое открытие было сделано на дне озера Бива в Японии. Именно там нашли практически целый керамический сосуд, возраст которого превышает 10 тыс. лет.

Эта необычная находка, которая стала одним из древнейших известных керамических артефактов в мире. Ученые предполагали, что место, где был найден сосуд, хранит тайны древнего прошлого Японии.

Почти идеально сохранившийся керамический сосуд из озера Бива – это древний артефакт высотой 25 см, предположительно изготовленный ранними обществами периода Дземон. Сосуд предлагает редкую и бесценную возможность заглянуть в доисторическую Японию.

Отмечается, что керамика была найдена в подводных руинах Цудзураодзаки, месте, которое находится в центре внимания археологов с 1920-х годов. Благодаря последним достижениям в области технологий, группа ученых смогла исследовать глубины, которые когда-то считались недостижимыми.

Фото: администрация города Нагахама и Сига

Открытие может кардинально изменить научное понимание японских древних культур, поскольку сосуд позволяет критически взглянуть на ранние этапы развития керамического мастерства в период Дземон.

Сосуд связан с одной из древнейших гончарных традиций в мире – периодом Дземон, которому примерно 10 тыс. лет. Керамика Дземон представляет собой один из самых ранних экспериментов с обжиганием глины в истории человечества.

Предполагается, что этот предмет принадлежит либо к стилю Дзингудзи, либо к традиции верхнего слоя Конами, которые известны своим уникальным дизайном и переходом от чисто утилитарных предметов к культурно значимым.

