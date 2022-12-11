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ЧП в Экибастузе: без отопления все еще остаются 29 частных жилых домов

ЧП в Экибастузе: без отопления все еще остаются 29 частных жилых домов Фото: primeminister.kz
Аким Экибастуза Аян Бейсекин сообщил на брифинге , что 29 частных домов все еще остаются без тепла, сообщает Zakon.kz.

По данным "Павлодар Энерго" около 5.5 тыс. жилых домов подключены к городской системе теплоснабжения. По состоянию на 11 декабря 29 из них все еще остаются без тепла в Экибастузе, сообщил сегодня утром аким города Аян Бейсекин на брифинге. 

"По частному сектору цифры регулярно меняются. Вчера вечером у нас было порядка 38 частных жилых домов без тепла, сейчас осталось подключить к теплоснабжению 29. Работы идут с утра до поздней ночи. Задействовано порядка 400 человек. Очень много вопросов поступает от жителей по недогреву. Он имеется на концевых участках. Сейчас работают пять групп наладчиков, которые занимаются балансировкой системы теплоснабжения"аким Экибастазу Аян Бейсекин

По словам градоначальника, на помощь местным тепловикам приехали специалисты из Павлодара.

"Они будут заниматься балансировкой и наладкой на протяжении ближайших нескольких дней, а возможно, и недели. Параметры на магистральных сетях имеются, но есть проблема с давлением на внутриквартальных и внутридомовых", - сказал Бейсекин.

Напомним, 28 ноября Экибастузе объявили режим ЧС. Тогда по информации властей города, 17 многоэтажных жилых домов, пять социальных и 21 объект юридических лиц по состоянию на 01:30 оставались без подачи тепла.

8 декабря в Экибастузе был отменен режим ЧС.

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