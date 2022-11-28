В Экибастузе объявили режим ЧС

В Экибастузе 28 ноября в связи с аварией на теплосетях объявили режим ЧС, сообщает Zakon.kz.

Режим ЧС будет действовать до полного завершения ремонтно-восстановительных работ, говорится на официальной странице акимата Экибастуза в Instagram.

По информации властей города, 17 многоэтажных жилых домов, пять социальных и 21 объектов юридических лиц по состоянию на 01:30 оставались без подачи тепла.

"В соответствии со статьей 48 Закона РК "О гражданской защите" на территории Экибастуза акимом города объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера местного масштаба вследствие аварии на тепловых сетях". акимат Экибастуза

27 ноября в 01:30 в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии.

В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70 процентов.

Позже в Минэнерго уточнили, что авария в Экибастузе произошла не на ТЭЦ, а в теплосетях.

В связи со случившимся президент Казахстана поручил премьер-министру Алихану Смаилову рассмотреть вопрос возвращения в госсобственность проблемных энергетических активов в городах страны.