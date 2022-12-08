В Экибастузе отменен режим ЧС
Об этом градоначальник написал на своей странице в Instagram.
"Введенный 28 ноября в городе режим ЧС отменен".Аян Бейсекин
Масштабное отключение подачи тепла и горячей воды в дома Экибастуза произошло ночью 27 ноября 2022 года. В качестве причины в Минэнерго указали на высокий уровень износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.
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28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.
4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.
6 декабря председатель правления АО "ЦАЭК" Багдат Орал на брифинге заявил, что жители домов в Экибастузе, оставшиеся без обогрева, не будут платить за теплоснабжение за ноябрь и декабрь.
7 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил провести тщательный анализ просчетов по ЧП в Экибастузе.