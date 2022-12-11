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В Алматы и других городах Казахстана сохранится холодная погода

В Алматы и в других городах Казахстана сохранится холодная погода Фото: pixabay
В Казахстане 11 декабря сохранится морозный характер погоды, осадков и сильного ветра по республике не ожидается, сообщает Zakon.kz.

Синоптики РГП "Казгидромет" сделали прогноз погоды по Казахстану.

В Алматы переменная облачность, -14 днем, ночью -14...-16, ветра не ожидается.

В Астане тоже сохранится морозный характер погоды — -12...-14 днем и до -21...-23 ночью, 9-14 м/с ветра. 

В Шымкенте без осадков, днем -11, ночью -14...-16, безветренно.

В Павлодаре облачно, временами снег, днем -14, ночью -15...-17, сильного ветра не ожидается.

В Кызылорде ясное небо, -16 днем, -15...-17 ночью, максимальная скорость ветра — 4 м/с.

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