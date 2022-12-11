В Алматы и других городах Казахстана сохранится холодная погода
Фото: pixabay
В Казахстане 11 декабря сохранится морозный характер погоды, осадков и сильного ветра по республике не ожидается, сообщает Zakon.kz.
Синоптики РГП "Казгидромет" сделали прогноз погоды по Казахстану.
В Алматы переменная облачность, -14 днем, ночью -14...-16, ветра не ожидается.
В Астане тоже сохранится морозный характер погоды — -12...-14 днем и до -21...-23 ночью, 9-14 м/с ветра.
В Шымкенте без осадков, днем -11, ночью -14...-16, безветренно.
В Павлодаре облачно, временами снег, днем -14, ночью -15...-17, сильного ветра не ожидается.
В Кызылорде ясное небо, -16 днем, -15...-17 ночью, максимальная скорость ветра — 4 м/с.
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