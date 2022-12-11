В Алматы и других городах Казахстана сохранится холодная погода

Фото: pixabay

В Казахстане 11 декабря сохранится морозный характер погоды, осадков и сильного ветра по республике не ожидается, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: