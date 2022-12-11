Казахстанка Ангелина Лукас стала чемпионкой мира по боксу

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас сразилась за титул чемпионки мира во втором наилегчайшем весе по версии UBO с представительницей Танзании Лулу Кайаге и одолела ее, сообщает Zakon.kz.

Заряжайте на зрелищные матчи Чемпионата мира по футболу и выигрывайте призы на 500 млн тенге от Parimatch. Квартиры, наличные, крутые гаджеты и бонусы каждую неделю!

Это третий бой казахстанки в профи. Состоялся 11 декабря и хоть и был запланирован на десять раундов, но продлился всего два. Кайаге отказалась от продолжения поединка.





Таким образом, Ангелина Лукас одержала третью победу в профессиональной карьере и стала чемпионкой мира по версии UBO, а Лулу Каяге потерпела девятое поражение в профи.

В своем предыдущем бою Лукас выиграла титул UBO International.