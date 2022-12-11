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Казахстанка Ангелина Лукас стала чемпионкой мира по боксу

Стала чемпионкой мира по боксу Фото: Instagram/angelina_lukas1997
Казахстанская боксерша Ангелина Лукас сразилась за титул чемпионки мира во втором наилегчайшем весе по версии UBO с представительницей Танзании Лулу Кайаге и одолела ее, сообщает Zakon.kz.

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Это третий бой казахстанки в профи. Состоялся 11 декабря и хоть и был запланирован на десять раундов, но продлился всего два. Кайаге отказалась от продолжения поединка.


Таким образом, Ангелина Лукас одержала третью победу в профессиональной карьере и стала чемпионкой мира по версии UBO, а Лулу Каяге потерпела девятое поражение в профи.

В своем предыдущем бою Лукас выиграла титул UBO International.

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Константин Вноровский
Алматы Казахстан
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