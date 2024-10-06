Впервые в истории Казахстана: Ангелина Лукас стала чемпионкой мира по боксу

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас (10-1, 5 КО) выступила на вечере бокса в Бангкоке (Таиланд), где провела бой за звание чемпионки мира, сообщает Zakon.kz.

Лукас встретилась с аргентинкой Деборой Анаи Лопес (21-2-1, 1 КО). Они оспорили вакантный титул IBO во втором наилегчайшем весе. Бой был рассчитан на десять раундов по две минуты и закончился победой боксерши из Казахстана решением судей.





"Впервые в истории Казахстана. Такой огромный выигрыш в женском боксе. Я выиграла аргентинку, четырехкратную чемпионку мира по версии WBO! И завоевала титул чемпионки мира по версии IBO! Я очень счастлива! Я оставила всю себя! Кроме моей семьи было мало поддержки! Главное – верить и не сдаваться. Алга!" – написала Лукас в соцсети.

Таким образом, Ангелина Лукас одержала 11 победу в профессиональной карьере и стала чемпионкой мира по версии IBO, а Дебора Анаи Лопес потерпела третье поражение на профи-ринге. Добавим, что ранее в этом году Лукас также выигрывала второстепенные чемпионские пояса по версиям WIBF и WBF.



Ранее боксерша говорила, что "готова к такому титулу и к такому бою".

