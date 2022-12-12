Азербайджан направил России ноту протеста из-за инцидента в Карабахе
Фото: Twitter/Aykhan Hajizada
Министерство иностранных дел Азербайджана передало ноту российской стороне в связи с инцидентом на золоторудных месторождениях Гызылбулаг и Дамирли в зоне ответственности российского миротворческого контингента (РМК) в Карабахе, передает Zakon.kz.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.
"Министерство иностранных дел передало российской стороне ноту. Призываем в соответствии с достигнутыми договоренностями обеспечить доступ представителей Азербайджана к указанным месторождениям", — говорится в сообщении, распространенном ведомством.
Речь идет об инциденте, произошедшем 10 декабря, когда представители Азербайджана прибыли на месторождения в зоне ответственности российских миротворцев для проведения мониторинга из-за возможной незаконной добычи там ресурсов и нанесения экологического ущерба.
"До российской стороны было доведено, что деятельность миротворческого контингента, размещенного на части территории Азербайджана, должна проводиться в строгом соблюдении суверенитета и территориальной целостности республики", - отмечается в сообщении.
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