Азербайджан направил России ноту протеста из-за инцидента в Карабахе

Фото: Twitter/Aykhan Hajizada

Министерство иностранных дел Азербайджана передало ноту российской стороне в связи с инцидентом на золоторудных месторождениях Гызылбулаг и Дамирли в зоне ответственности российского миротворческого контингента (РМК) в Карабахе, передает Zakon.kz.

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