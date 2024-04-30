МИД Таджикистана вручил ноту послу России

29 апреля послу России в Таджикистане вручили ноту Министерства иностранных дел, сообщает Zakon.kz.

Об этом в МИД Таджикистана сообщили вечером 29 апреля.

"В первой половине дня 29 апреля послу России в Таджикистане Семену Григорьеву была вручена нота МИД Таджикистана с констатацией серьезной озабоченности массовыми случаями проявления подчеркнуто негативного отношения к гражданам Республики Таджикистан на территории Российской Федерации, а также повсеместного нарушения их прав и свобод", – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В ноте также утверждается, что "такого рода действия применяются исключительно в отношении граждан Таджикистана, что в корне несовместимо с духом и традициями таджикско-российских отношений".

26 апреля 2024 года МИД страны сообщал о встрече с послом России в Таджикистане. Тогда стороны обсудили сложности, с которыми в последние несколько недель сталкивались граждане республики при пересечении государственной границы Российской Федерации.

27 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию с въездом граждан Таджикистана на территорию России, заявила следующее:

"Ситуация на сухопутных участках российско-казахстанской границы, где осуществляется пропуск иностранных граждан, связана с повышенными мерами безопасности, которые российская сторона обязана предпринимать по следам масштабного теракта 22 марта в "Крокус Сити Холл" и в связи с сохранением террористической угрозы. Этим вызвана необходимость проверочных мероприятий, осуществляемых нашими органами пограничного контроля на пунктах пропуска, которые проводятся вне зависимости от гражданства лиц, пересекающих границу".

Ноту МИД Таджикистана послу в российском ведомстве пока не прокомментировали.

22 марта 2024 года в партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник".

25 марта сообщалось, что число погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" достигло 139 человек. В этот же день стало известно, что был санкционирован арест четверых фигурантов дела о теракте в "Крокусе". Они признали свою вину. Позже стало известно, что арестованы еще трое подозреваемых: отец и двое сыновей. 26 марта было предъявлено обвинение восьмому подозреваемому, которого арестовали до 22 мая. 1 апреля суд в Москве арестовал десятого фигуранта дела.