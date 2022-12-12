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Казахстан оказался на первом месте в рейтинге по расходам на еду

Казахстан оказался на первом месте в рейтинге по расходам на еду Фото: pexels
В Казахстане жители тратят на еду более половины своих расходов или 53 %. Об этом говорят данные, приведенные в опубликованном рейтинге стран Европы по расходам на еду, сообщает Zakon.kz

Как сообщает РИА Новости, Казахстан лидирует в рейтинге, то есть в нашей стране тратят больше других на продукты питания. Рядом находятся Молдова - 41,9%, Северная Македония - 37,8%, Беларусь -37,6% и Болгария - 35,5%. Всего 39 строчек. Россия находится в рейтинге на 31 месте и доля расходов у нее - 32,2%.

А наименьшая доля расходов на еду в структуре семейных бюджетов - у жителей Люксембурга. То есть они тратят на покупку продуктов питания всего 8,4% своих расходов. Далее расположились Нидерланды и Великобритания с 8,7% и 10,5% соответственно.

Рейтинг был составлен на основе официальных данных о бюджетах домашних хозяйств в государствах Европы. В нем приведены также данные о доле их расходов на табачные изделия и алкогольные напитки, на посещение ресторанов, кафе и отелей, а также расходы на досуг и культуру.

Еще в июне этого года аналитики отмечали, что 50% расходов казахстанских семей уходит на продовольственные товары, причем 46% - непосредственно на еду. И надо сказать, доля расходов на продовольствие каждый год растет.

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