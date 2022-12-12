Сами портят себе жизнь: астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака

Эксперты по звездам перечислили знаки зодиака, представители которых сами себе портят жизнь. Причина в собственном характере: вспыльчивом, упрямом или неторопливом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал FTimes.ru, в Топ-3 астрологов вошли рожденные под такими созвездиями, как Скорпион, Близнецы и Овен.

Скорпион

Они считаются одними из самых жестких знаков зодиака – мстительные и никого не прощают. Они даже себя часто не могут простить за мелкие промахи.

"Люди, рожденные под созвездием Скорпиона, сами себе портят жизнь. Представители этого знака зодиака значительно преувеличивают свои недостатки, иногда до вселенских масштабов, и поэтому часто считают себя недостойными любви и уважения. Таким образом они закрывают для себя возможности найти родственную душу и друзей", – утверждают астрологи.

Скорпионы редко и очень мало людей впускают в свое близкое окружение, а когда находится близкий человек, они сразу пытаются доминировать и навязывать свою волю. Они – настоящие диктаторы, в которых заложена жизненная потребность контролировать все и всех вокруг себя. Часто для этого они используют манипуляции.

У Скорпиона существует внутренний запрет на проявление собственных эмоций. Поэтому и неудивительно, что у них часто бывают смены настроения от глубокой апатии к резкому всплеску агрессии и наоборот. Такое поведение – это саморазрушение как внутреннего мира, так и круга общения. Только в случае, если рядом со Скорпионом будет человек, который готов выдержать такие всплески негатива, он не будет уничтожать себя.

Близнецы

Представители воздушной стихии имеют двойственную натуру, им присуща постоянная неопределенность. Именно она часто толкает Близнецов на путь самоуничтожения.

"Они думают, что пытаются достичь идеала, но на самом деле они сами толком не понимают, как этот идеал выглядит. При этом Близнецы сильно расстраиваются, если не находят или не дотягивают до какого-то эфемерного, воображаемого стандарта. Такие попытки получить непонятно что похожи на бег на месте", – считают астрологи.

Как ни странно, Близнецы – один из знаков зодиака, представители которого имеют низкую самооценку. Подопечным Меркурия – Близнецам, присуща еще и нерешительность и неуверенность в себе, что приводит к упущенным возможностям в самореализации. Близнецы, как правило, сами не знают, чего они хотят от жизни, а двойственность характера мешает принимать четкие и выверенные решения.

Люди этого знака зодиака пытаются найти свое счастье везде, но не у себя дома. В этом и кроется истинная причина саморазрушения и несчастий. Близнецы готовы отправиться на поиски даже в другую страну. Однако они забывают простую истину – от себя не убежишь. Пока Близнецы не научатся видеть счастье в мелочах, в любимых людях и своем окружении, они не найдут внутреннюю гармонию и будут продолжать себя уничтожать.

Овен

Рожденные под данным созвездием – целеустремленные люди, которые, порой, взваливают на себя невозможно тяжелый груз ответственности.

"Такая привычка таит в себе признаки саморазрушения. Самый амбициозный среди знаков зодиака готов преодолеть все, чтобы получить желаемое. Подопечные Марса становятся только активнее и целеустремленнее, если сталкиваются с неприятностями и препятствиями. Такие затраты энергии могут истощить Овна, лишив как физических, так и моральных сил. Из-за этого Овен может впасть в хандру и опустить руки", – отметили эксперты по звездам.

Еще одна причина саморазрушения, из-за которой Овен сам портит себе жизнь – неумение просить о помощи и поддержке у других, даже если сил уже не осталось.

Овен часто переоценивает свои силы и возможности, потому что неправильно расставляет приоритеты. Для достижения цели Овен готов рискнуть отношениями в семье и со второй половинкой, с коллегами и друзьями. А цена таких рисков и ошибок очень высока – это эмоциональное выгорание и разрушение психики. Астрологи рекомендуют Овну научиться рассчитывать свои силы, планировать заранее и не брать на себя лишнего.

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