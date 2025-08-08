Число заболевших сифилисом достигло исторического максимума в Словакии

Исторического максимума достигла заболеваемость сифилисом в Словакии, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала Markiza, в 2024 году было зафиксировано свыше 700 случаев этой болезни.

"В Словакии в 2024 году было зафиксировано исторически самое высокое число случаев сифилиса – 738, что представляет собой значительный рост в сравнении с предыдущими годами", – говорится в сообщении.

Согласно данным Национального центра медицинской информации, на которые ссылается телеканал, заболеваемость сифилисом в республике выросла на 3,4% в сравнении с 2023 годом и на 66,6% в сравнении с 2022 годом, когда было зарегистрировано 443 случая.

Центр также приводит статистику, согласно которой сифилис чаще всего встречается у мужчин, на которых приходится 73,3% всех случаев (541 из 738).

