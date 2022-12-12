Некоторые создают лжепредприятия с миллиардным оборотом даже на имя онкобольных – глава КГД

В эксклюзивном интервью порталу Zakon.kz председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Данияр Жаналинов рассказал, когда будет введена полная цифровизация, почему предприниматели уклоняются от налогов, когда заработает новый Налоговый кодекс и многом другом.

– Данияр Еренгалиевич, когда в Казахстане будет полностью исключено очное взаимодействие налоговиков с госслужащими и внедрена полная цифровизация налогового контроля?



– На сегодня КГД – один из тех госорганов, который имеет неплохое наполнение от цифровизации всех своих бизнес-процессов. Говорить о полной цифровизации сейчас сложно, но есть необходимость в максимальной цифровизации. Полной стопроцентной цифровизации бизнес-процессов в получении доходов, налогообложении, таможенном деле, наверное, никогда не будет, но работа по максимальному наполнению будет проводиться, и мы такие задачи перед собой ставим. Методы достижения этой цели, в принципе, имеются.

У нас уже есть программное обеспечение, наполненное цифровизацией. Например, автоматизированный процесс камерального контроля. Камеральный контроль – это форма нашего администрирования, где налогоплательщик во время данного анализа физически не присутствует, мы к нему не приходим на проверку, но мы у себя на основании имеющихся данных, как из сторонних источников, так и имеющихся в нашей базе, проводим анализ и выявляем риски уклонения от налогообложения. Затем об этих рисках доводим до сведения налогоплательщика письмом, уведомлением и так далее. У нас в этом плане есть свои инструменты, и налогоплательщик исполняет, либо предоставляет обоснования, почему он таким образом поступил. На сегодняшний день этот процесс автоматизирован у нас почти на 70%.

Бизнес-процессы имеют несколько этапов вплоть до закрытия счетов, и все эти моменты мы хотим автоматизировать. Сейчас ставим задачу – открытие счетов. Система будет сама автоматически открывать, человек не будет принимать в этом участия. Эффективность камерального контроля довольно-таки неплохая, за три года показатели у нас идут с плюсом, дополнительно в бюджет поступило 400 млрд тенге. Это ощутимая цифра.

Также хочу сказать, что у нас есть система "Электронные счета-фактуры". Это был пилотный проект, и сейчас мы перешли на полную реализацию этой системы, она тоже показывает свою эффективность и ставит перед собой задачу по снижению доли теневого дохода. С помощью имеющейся системы управления рисками выявляет тех налогоплательщиков, которые не совсем правильно ведут свою деятельность.

Возможно, даже создают лжепредприятия для того, чтобы можно было выводить на них прибыль и не платить налоги. Бывает даже, что создаются на имя онкобольных и людей, состоящих на учете в наркодиспансерах. Мы даже находили такие предприятия, которые регистрировались на осужденных, находящихся в местах лишения свободы. Таким образом, предприниматели уходят от налогообложения. Обороты у таких ИП миллиардные.

Данная система позволяет выявлять такие моменты, выставлять и блокировать счета-фактуры как подтверждающий документ о фиктивно выполненной работе. На основании этого на сегодняшний день нам удалось выявить с такими рисками более 8 тыс. налогоплательщиков с оборотом в 3 трлн тенге. Это огромная сумма, и она говорит о том, какое наполнение имеется именно в сфере уклонения от налогообложения.

Как борются с казахстанцами, которые не платят налоги?





– Уклонение от уплаты налогов – один из проблемных вопросов. Почему не упрощаются специальные налоговые режимы, не внедряются современные технологические модернизации и научные разработки?

– Частично я уже сказал об этом выше. Здесь интересный момент получается. Мы разработали соответствующие требования по финансовой устойчивости налогоплательщика и включили в госзакуп. Там рассматривается, сколько он уплачивает налогов, сколько у него основных средств, сколько в наличии наемных работников. И когда мы эти категории ввели, налогоплательщики начали изменять свои данные, но, выиграв тендер, опять приходили в первоначальное состояние и находились в красной рисковой зоне.

Исходя из этого, мы приняли решение и сказали, что этот показатель будет рассчитываться только один раз в год, мы его зафиксируем, и дальше вы будете по нему работать, никаких изменений у вас больше не будет. И что же?

Последовала буря возмущений, налогоплательщики говорили, как так – только один раз в год, почему вы нам не разрешаете менять свои данные, Налоговым кодексом разрешается менять хоть сколько раз.

Но я исхожу из другой категории – насколько правильный бизнес, который ориентируется только на получение денег из государственный казны? Бизнес должен быть ориентирован на генерацию прибыли с рынка, а доходы из государственной казны должны быть просто как приятный бонус, вот тогда у нас будет правильный бизнес.

Но если бизнес строится только на госзаказе, и больше никаких других источников дохода у него нет, то мы завтра обрекаем его на то, что он будет убыточным и закроет свою деятельность.

Есть такое понятие – репутационный фактор. Если предприятие хочет иметь хорошую репутацию, оно должно быть живучим и иметь хорошую историю. А у нас? По данным статистики, историю существования более 20 лет из всех наших предприятий имеет всего лишь 10%. Это очень маленький показатель. От года до пяти лет – свыше 50% предприятий. Репутация, история как таковая для многих из них неважна, они думают, можно год-два поработать и бросить, а потом открыть новое ИП.

Снятием определенных барьеров для предпринимателей мы позволили легко регистрировать и закрывать ИП. Человек может бросить свое дело и без проблем открыть новое, если у него появится налоговая задолженность или если он хочет уйти от налогообложения. Поэтому мы со своей стороны боремся с такими явлениями и стремимся улучшить процесс налогообложения.

Когда мы упростим многие моменты, когда улучшим бизнес-среду и вопросы стабильности, то наши предприятия, наверное, будут жить дольше и работать с высокой отдачей. Появятся новые бренды, марки и репутация станет очень важной составляющей. За рубежом, к примеру, многие компании имеют репутационный фактор. Особенно дорожат репутацией листинговые компании, имеющие акции на рынке. Там неважно, уклонился он от налога или не уклонился, но если это где-то прозвучало, то его акции начинают сразу падать, для них это катастрофа. Или, допустим, у компании возник какой-то негативный, морально неприемлемый для общества фактор, то в таком случае она тоже страдает. Мы тоже должны стремиться к такому подходу и к таким понятиям.

– Какие современные технологии внедряются в КГД?





– Прекращена ли такая порочная практика со стороны налоговиков, как необоснованные проверки бизнеса?

– Говорить, что необоснованные проверки, нельзя, ведь если судебным решением будет признано, что проверка была необоснованной, то ее результаты аннулируются. В этом плане бизнес максимально защищен.

Во-вторых, сегодня мы максимально ушли от такой практики, когда приходили к человеку и говорили, будем вас проверять. Сейчас мы применяем систему управления рисками. Когда имеются риски уклонения от налогообложения, их надо документально подтвердить, рассмотреть, то система – искусственный интеллект – сама это высчитает. Если риски не подтвердятся, машина сама их откинет, и в следующий раз они не будут забиваться, а вообще исчезнут.

Благодаря такой работе в этом году по сравнению с прошлым годом на 10% уменьшилось количество проверок, они у нас с каждым годом снижаются, при этом повышается эффективность. Доначисление суммы увеличилось на 74%. Конечно, погрешности у нас еще имеются, но мы стараемся максимально их минимизировать, и эти цифры как раз таки говорят об этом.

– В 2023 году казахстанские налоговики будут уже работать по новому Налоговому кодексу. Не слишком ли мало времени для его обновления? По мнению экспертов, этот очень важный документ разрабатывается в большой спешке, вызванной гонкой правительства за выполнением президентских поручений. Есть ли уже концепция новой налоговой политики, как она изменится, что нового будет в налоговых ставках?

– В начале интервью я уже примерно обозначил, какие аспекты там будут рассматриваться. Что касается концепции, то такой документ у нас есть до 2030 года, в его рамках будет рассматриваться налоговая политика в целом.

2023 год будет полностью посвящен разработке нового Налогового кодекса, и к концу году мы должны будем выдать этот законопроект.

Обсуждение нового Налогового кодекса будет иметь и уже имеет широкое поле. В рабочую группу вошли представители всех компетентных органов, вносятся предложения. В принципе, в обсуждении может принять участие каждый, оно будет открытым, выставляться на соответствующих сайтах, так что все могут вносить свои предложения и делиться мнением.

Полная версия интервью председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Данияра Жаналинова.





Автор: Торгын Нурсеитова, Оксана Даирова