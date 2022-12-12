В Алматы создали госоператора платных парковок
Фото: aparking
В Управлении городской мобильности Алматы рассказали, что на сегодняшний день завершены процедуры по созданию единого оператора КГП на ПХВ "Алматы паркинг" и назначен директор предприятия, сообщает Zakon.kz.
Как отметили в ведомстве, начата работа по разработке программного обеспечения для дальнейшего обслуживания парковочных зон.
"До этого времени компании, ранее администрировавшие парковки, будут продолжать свою деятельность. Это значит, что парковки работают в штатном режиме, оплата проверяется, штрафы выписываются". Управление городской мобильности Алматы
По состоянию на 6 декабря 2022 года на счетах компаний имеется 596 млн тенге.
"Данная сумма ежедневно пополняется и будет передана на счет созданного государственного предприятия после завершения судебных разбирательств в отношении руководителей компаний". Управление городской мобильности Алматы
25 апреля платные парковки возвращены в коммунальную собственность Алматы. По данным городского акимата, весь доход от деятельности платных парковок будет направлен в бюджет города.
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