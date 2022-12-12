В Алматы создали госоператора платных парковок

Фото: aparking

В Управлении городской мобильности Алматы рассказали, что на сегодняшний день завершены процедуры по созданию единого оператора КГП на ПХВ "Алматы паркинг" и назначен директор предприятия, сообщает Zakon.kz.

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