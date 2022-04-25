Платные парковки возвращены в коммунальную собственность Алматы

В целях демонополизации и возмещения потенциального ущерба в акимат Алматы поступило предложение от владельцев компаний о возврате доли в размере 70% в ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» и 100% доли в ТОО «Alan Parking» в собственность города. Пресс-служба акимата Алматы

ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» в качестве единого оператора специализируется на обслуживании тротуарных парковок, расположенных в пяти районах города (Алмалинский, Бостандыкский, Жетысуский, Медеуский, Турксибский). Акимату принадлежит 30% в данном ТОО.

ТОО «Alan Parking» является единым оператором по обслуживанию площадочных парковок, расположенных в трех районах (Алатауский, Бостандыкский, Жетысуский). ТОО полностью находилось в частной собственности.

Акиматом Алматы в соответствии с действующим законодательством принято постановление о возврате долей в вышеперечисленных компаниях. На сегодня система платных парковок функционирует в штатном режиме. Согласно постановлению весь доход от деятельности платных парковок с 25 апреля 2022 года будет направлен в бюджет города. Пресс-служба акимата Алматы

По данным ведомства, в настоящее время акиматом Алматы начата работа по созданию единого оператора по организации парковочной зоны города.

С учетом установленных действующим законодательством сроков получения разрешительных документов, а также необходимости согласования с антимонопольными органами единый оператор будет создан до 1 августа 2022 года.

В целях повышения качества сервиса на основе жалоб от жителей Алматы будут приняты комплексные меры для совершенствования работы платных парковок.

В дальнейшем планируется разработка концепции развития городского парковочного пространства с применением международного опыта и использованием поступлений от платных парковок для благоустройства улиц и дворов. Также в приоритете будет строительство многоярусных парковок в городе для решения накопившихся проблем. Пресс-служба акимата Алматы

Стоит отметить, что система платных парковок в Алматы впервые была внедрена в 2016 году. По информации вышеперечисленных компаний, финансовый оборот от платных парковок в среднем за год составлял 1,4 млрд тенге.

В настоящее время в отношении руководителей компаний возбуждено уголовное дело и проводится следствие, связанное с хищением бюджетных средств.

14 апреля стало известно, что арестован гендиректор ТОО «AlanParking» Мухтар Базарбаев.

Также начато досудебное расследование в отношении ответственных лиц проекта «Парковки Алматы» (A-Parking), которые подозреваются в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.