Токаев про Нацфонд: Тратить надо меньше, а зарабатывать – больше

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 12 декабря на расширенном заседании правительства поручил Кабмину избавиться от хронической зависимости от трансфертов из Национального фонда, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства напомнил, что через год начнется начисление половины инвестиционного дохода Национального фонда детям. Это означает, что все граждане будут пристально следить за состоянием дел в Нацфонде.

"Сопричастность каждого к национальным богатствам – это не пустые слова. Это начало подлинно народного, общественного контроля. Хочу, чтобы и правительство, и Нацбанк осознавали это в полной мере. Напоминаю: в ближайшее 7 лет активы Нацфонда должны вырасти до 100 млрд долларов. Поэтому тратить из него надо меньше, а зарабатывать – больше. Причем проблемы с тем, чтобы "зарабатывать", очевидно, тоже имеют место быть". Президент Казахатсана Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, инвестиционная доходность Фонда на порядок ниже аналогичных фондов других стран. Так, доходность Нацфонда за последние десять лет составила 1,6% годовых, тогда как доходность аналогичного сингапурского фонда – 6,4%, норвежского – 7,5%, что демонстрирует значительную неэффективность со стороны уполномоченных на управление органов.

"Поручаю Национальному банку совместно с правительством внести предложения по совершенствованию управления Национальным фондом с учетом вышесказанного. Все высказанные недостатки и замечания должны быть полностью учтены". Касым-Жомарт Токаев

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что доходы казахстанцев демонстрируют самые низкие темпы роста.



