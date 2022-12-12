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Токаев: Доходы казахстанцев демонстрируют самые низкие темпы роста

Токаев: Денежные доходы казахстанцев демонстрируют самый низкий рост Фото: Zakon.kz
Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства 12 декабря рассказал, какие меры предпринимаются для улучшения социального самочувствия граждан, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства заявил, что основным фактором роста инфляции остается удорожание продуктов питания по всем ключевым группам. По его словам, продовольственная инфляция превысила 24%. 

"Реальные денежные доходы населения демонстрируют самые низкие темпы роста за последние пять лет. Почти 900 тысяч человек в стране числятся формально трудоустроенными, временно незанятыми, непродуктивно самозанятыми и безработными". Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что основной документ в этой сфере – это "Программа повышения доходов населения". По его словам, ее следует привести в соответствие с реалиями сегодняшнего дня.

В ІІI квартале 2022 года среднее значение номинальной заработной платы в стране составило 299 782 тенге. По сравнению со ІІ кварталом уровень заработной платы снизился на 3,9%-ных пункта. Рост к соответствующему кварталу 2021 года составил 23%, в реальном выражении – 5,8%. 


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