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Токаев обратился к Смаилову: Можем ли шагнуть в новый год с текущим составом правительства?

Токаев назвал основную задачу правительства Фото: Telegram/bort_01
12 декабря 2022 года на расширенном заседании правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что основная задача правительства - заниматься решением экономических проблем страны, сообщает Zakon.kz.

Как отметил глава государства, "это прямая ответственность членов правительства, акимов, руководителей национальных компаний".

"Поэтому я хочу получить точный ответ от премьер-министра Алихана Смаилова. В целом, можем ли шагнуть в новый год с текущим составом правительства? Сможет ли правительство реализовать предвыборную программу президента? Сможет ли правительство противостоять всем экономическим угрозам извне и внутри страны? Я думаю, что эти вопросы должны быть тщательно обсуждены во время консультаций главы государства с премьер-министром и депутатами Парламента. Стоящие перед нами задачи - очень сложные. Эти обязанности касаются граждан всей страны. Поэтому мы должны сохранять единство и трудиться вместе".Касым-Жомарт Токаев

Он напомнил, что в первой половине следующего года в стране пройдут парламентские выборы.

"В соответствии с предложенной мной программой политических реформ, законодательная власть и местные представительные органы претерпят качественные изменения. Правительство также не должно оставаться вне процесса этой реформы. Работа должна проводиться одновременно и в одном темпе. Поэтому я считаю, что все члены правительства должны задуматься над этим вопросом".Касым-Жомарт Токаев

12 декабря 2022 года состоялось расширенное заседание правительства под председательством главы государства Касым-Жомарт Токаев.

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Смаилов Алихан Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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