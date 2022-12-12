Токаев обратился к Смаилову: Можем ли шагнуть в новый год с текущим составом правительства?

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12 декабря 2022 года на расширенном заседании правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что основная задача правительства - заниматься решением экономических проблем страны, сообщает Zakon.kz.

Как отметил глава государства, "это прямая ответственность членов правительства, акимов, руководителей национальных компаний". "Поэтому я хочу получить точный ответ от премьер-министра Алихана Смаилова. В целом, можем ли шагнуть в новый год с текущим составом правительства? Сможет ли правительство реализовать предвыборную программу президента? Сможет ли правительство противостоять всем экономическим угрозам извне и внутри страны? Я думаю, что эти вопросы должны быть тщательно обсуждены во время консультаций главы государства с премьер-министром и депутатами Парламента. Стоящие перед нами задачи - очень сложные. Эти обязанности касаются граждан всей страны. Поэтому мы должны сохранять единство и трудиться вместе". Касым-Жомарт Токаев Он напомнил, что в первой половине следующего года в стране пройдут парламентские выборы. "В соответствии с предложенной мной программой политических реформ, законодательная власть и местные представительные органы претерпят качественные изменения. Правительство также не должно оставаться вне процесса этой реформы. Работа должна проводиться одновременно и в одном темпе. Поэтому я считаю, что все члены правительства должны задуматься над этим вопросом". Касым-Жомарт Токаев 12 декабря 2022 года состоялось расширенное заседание правительства под председательством главы государства Касым-Жомарт Токаев. Читайте также Избыточные требования к бизнесу хотят отменить в Казахстане Смаилов: 19 зарубежных компаний релоцированы в Казахстан Смаилов: Новая налогово-бюджетная политика позволит увеличить активы Нацфонда

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