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Токаев: Следующий год, вероятно, будет более сложным и трудным

Казахстан правительство работа президент задачи Фото: akorda.kz
На расширенном заседании правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что следующий год будет сложнее, чем нынешний, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам президента, граждане высказывают недовольство работой правительства и акимов на всех уровнях.

"И в их словах есть правда. К сожалению, ситуация ухудшается, падает качество жизни населения. Не будет преувеличением сказать, что инфраструктура, очень важная для качества жизни горожан и сельчан, изношена и даже находится в аварийном состоянии. Нельзя просто сидеть сложа руки в такое время. Потому такая ситуация представляет опасность для всех. Более того, следующий год, вероятно, будет более сложным и трудным, чем нынешний".Касым-Жомарт Токаев

При этом он отметил, что основная обязанность правительства – это решение экономических вопросов страны.

"Это прямая ответственность членов правительства, акимов, руководителей нацкомпаний. Я хочу получить правдивые или достоверные ответы от Смаилова. В целом, можно ли с этим составом правительства начинать новый год?"Касым-Жомарт Токаев

Ранее глава государства высказался по поводу упущений в работе по укреплению продовольственной безопасности.

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