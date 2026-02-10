Токаев о нефтяной отрасли: Новые НПЗ должны строиться с участием частных инвесторов

Во время расширенного заседания правительства 10 февраля 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил сложную ситуацию в нефтяной отрасли, сообщает Zakon.kz.

Глава государства уточнил, что в Казахстане добывается около 100 млн тонн нефти в год, но из них страна перерабатывает только 18 млн тонн.

Как следствие, добавил Токаев, "будучи нефтедобывающей страной, мы из года в год испытываем дефицит дизельного топлива, существенная зависимость от импорта у нас по авиационному керосину".

Поэтому, по его словам, с учетом растущего спроса на топливо необходимо ускорить модернизацию действующих НПЗ. Это позволит увеличить общий объем переработки сырой нефти на 9 млн тонн ежегодно (с 18,4 млн тонн до 27,4 млн тонн).

"Это данные министерства", – подчеркнул он.

"Правительству предстоит принять обоснованное решение насчет строительства нового НПЗ. Прежде всего, надо правильно рассчитать, откуда будет поставляться сырье, какую продукцию и в каких объемах он будет производить. Для реализации проекта (если это произойдет) понадобится привлечь частных инвесторов. Сегодня осуществлять такие проекты исключительно за государственные деньги крайне нерационально". Касым-Жомарт Токаев

Ранее Токаев высказался о проблемах реализации инвестиционных соглашений.