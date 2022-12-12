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"Снизить градус" чрезмерного потребительского кредитования поручил Токаев

"Снизить градус" чрезмерного потребительского кредитования поручил Токаев Фото: Telegram/bort_01
12 декабря 2022 года на расширенном заседании правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что предстоит "снизить градус" чрезмерного потребительского кредитования, сообщает Zakon.kz.

К сожалению, как отметил глава государства, "неосознанное потребление может привести к серьезным дисбалансам, признаки которых мы наблюдаем не первый год".

"Сегодня объем проблемных кредитов достиг 0,5 трлн тенге. Более миллиона людей уже не в состоянии оплачивать взятые на себя обязательства. Многие из них, доходя до отчаяния, вынуждены брать новые кредиты, чтобы погасить старые. Поэтому с 1 января 2023 года должен заработать Закон "О реабилитации и банкротстве физических лиц".Касым-Жомарт Токаев

Помимо этого, по слова президента, "необходимо более жестко регулировать беззалоговое онлайн-микрокредитование".

"В некоторых странах на него введен полный запрет. Следует изучить этот опыт".Касым-Жомарт Токаев

Он отметил, что "нужно продумать механизм "ограждения" заемщиков, имеющих просроченную задолженность более 90 дней, от принятия новых обязательств".

"В ближайшее время мною будет подписан соответствующий указ".Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, глава государства высказался о дифференциации ставок субсидирования.

"Наряду с этим будет пересмотрено налогообложение доходов банков по нотам Национального банка. Это придаст им необходимый стимул вкладываться в кредитование реальных проектов бизнеса, а не в высокодоходные финансовые инструменты, не оказывающие прямого эффекта на экономику".Касым-Жомарт Токаев

12 декабря 2022 года состоялось расширенное заседание правительства под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева.

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