Токаев об АСП: Не нужно поощрять иждивенчество

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства 28 января 2025 года заявил, что правительство проявляет чрезмерную осторожность в вопросе адресной социальной помощи от государства, сообщает Zakon.kz.

Глава государства подчеркнул, что одна из проблем – адресность социальной помощи от государства.

"Не раз говорилось, что эта помощь должна предоставляться только тем, кто действительно в ней нуждается. Казахстан – действительно социальное государство, но это не значит, что мы должны демотивировать граждан, особенно подрастающее поколение, к труду, поощрять иждивенчество. В поисках работы в Казахстан прибывают сотни тысяч трудовых мигрантов из соседних стран, и они достойны уважения. Правительство проявляет чрезмерную осторожность в этом вопросе, но нужны выверенные предложения и варианты его решения", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он заявил, что следующая приоритетная задача – масштабное реформирование системы управления жилищным фондом.

"До конца года нужно разработать Единую информационную систему, которая обеспечит полную оцифровку всех процессов – от градостроительного планирования до сдачи объектов в эксплуатацию. Отрадно, что в прошлом году по строительству жилья мы достигли рекордного показателя (19 млн кв. м). Но важно не увлекаться объемами, а сосредоточиться на повышении доступности и качестве вводимого жилья", – поручил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее президент дал оценку работе премьер-министра Олжаса Бектенова за прошлый год: он констатировал, что в 2024 году на развитие экономики оказывали влияние многие негативные факторы. Однако ситуация находилась на контроле и госорганы не допустили ее ухудшения.