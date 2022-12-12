В Иране казнили второго человека, участвовавшего в протестах

Власти Ирана заявили, что Маджидреза Рахнавард убил двух сотрудников сил безопасности, сообщает Zakon.kz.

12 декабря в Иране казнили заключенного Маджидрезу Рахнаварда, которого обвинили в убийстве двоих сотрудников сил безопасности и нанесении ран четверым, передает Times of Israel.

Государственные СМИ Ирана показали кадры, на которых видно, как мужчина преследовал жертву, а затем нанес ему удар ножом. Позже он скрылся. Сообщается, что он убил сотрудников добровольцев военизированной организации под командованием Революционной гвардии Ирана.

Маджидрезу Рахнаварда осудили в Революционном суде Мешхеда. Его обвинили в "ведении войны против Бога". Приговор исполнили через повешение.

8 декабря стало известно о казни первого заключенного, задержанного во время протестов.

Протесты и массовые беспорядки против государственного строя Ирана начались в середине сентября 2022 года после новости о гибели Махсы Амини, которую задержали сотрудники Назидательного патруля за якобы "неподобающее ношение хиджаба".