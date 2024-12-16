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Мир

В Иране высказались о юридической возможности казнить Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 12:46 Фото: Х/netanyahu
Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что вынесение смертного приговора премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху за предполагаемые военные преступления является юридически возможным, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил телеканал PressTV со ссылкой на официальный сайт верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

"Мы должны попытаться понять, возможно ли сформировать суд, состоящий из двух или трех стран-единомышленниц, которые поддерживают палестинский народ. В рамках этого суда можно будет выносить подобные решения", – подчеркнул Гарибабади.

Он отметил, что в этом нет ничего невозможного, если приложить усилия.

21 ноября 2024 года Международный уголовный суд сообщил, что выдал ордера на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные как минимум с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года на территории Палестины, в том числе в секторе Газа.

Андрей Дюсупов
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