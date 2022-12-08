В Иране казнили участника протеста

В Иране исполнили первый смертный приговор в отношении участника антиправительственных протестов, им стал Мохсен Шекари, сообщает Zakon.kz.

Шекари обвиняли в вооруженном нападении на сотрудников сил безопасности и блокировании дорожного движения в Тегеране, передает Tansim.

Один из свидетелей, присутствовавших на месте происшествия, рассказал, что около 150 машин застряли в пробке, ни одна машина не могла проехать. Обвиняемый стоял на улице и держал в руке мачете. Он никому не позволял проехать.

Эти преступления квалифицировались как "мохаребех" – т.е. "ведение войны против Бога".

Смертный приговор вынесли 1 ноября, апелляцию отклонил Верховный суд.

Директор базирующейся в Осло НКО Iran Human Rights осудил "показательный процесс" и призвал к жесткой реакции со стороны международного сообщества.

По данным Amnesty International, смертная казнь грозит еще 28 задержанным демонстрантам.