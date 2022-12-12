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Инстасамка пожаловалась, что у нее украли кроссовки в Караганде

Инстасамка пожаловалась, что в отеле Караганды у нее украли кроссовки Фото: instagram./instasamka
Российская рэп-исполнительница Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, рассказала о краже кроссовок из отеля в Караганде, сообщает Zakon.kz.

Российская скандальная знаменитость находится с концертной программой в Казахстане. В своем телеграмм-канале девушка рассказала, что у нее украли кроссовки в одном из отелей Караганды. Дарья предполагает, что к краже ее обуви причастны сотрудники отеля.

"Если вдруг эта информация попадет в этот отель, я со всеми вашими сотрудниками сфоткалась, я была вежлива и не *, даже когда вы жестко косячили, и проживание в вашем отеле по нескольким причинам было *", – написала Дарья Зотеева.


В 2019 году Дарья выпустила свой первый альбом — Born to flex.

В этом же году Зотеева отправилась в гастроли по городам России и собрала на концертах большую аудиторию поклонников. 

Далее у Инстасамки вышел совместный трек с блогером Kenfckyou "Мы крутые".

В феврале 2021 года российскую блогершу Инстасамку облили зеленкой. По одной версии неизвестный человек возле офиса в Москве вылил на нее зеленку, а затем скрылся. По другой – Дарья Зотеева сама облила себя зеленкой и устроила представление ради хайпа.


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