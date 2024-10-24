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Инстасамка шокировала поклонников новым образом

Инстасамка шокировала поклонников новым образом, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 00:46 Фото: Instagram/instasamka
Российская рэп-исполнительница Дарья Зотеева, более известна публике как Инстасамка, примерила образ неоновой невесты с одним глазом, сообщает Zakon.kz.

Снимками она поделилась в Instagram. 24-летняя Инстасамка позировала в зеленом платье и фате невесты. Она также сделала хэллоуинский макияж и надела линзу, которая скрывает глаз. Ей также сделали укладку с волнами и локонами. В руках она держала сумку со знаком радиоактивного вещества.

"Токсик девушка", – подписала пост рэперша.

Подписчики неоднозначно отреагировали на снимки артистки, многие сравнили ее с фильмом "Субстанция", в котором недавно снялась Деми Мур:

– Субстанция и brat core встретились.

– Какие шикарные наряды.

– Как сама субстанция в хорошем смысле.

Ранее Инстасамка шокировала своих подписчиков неожиданным поступком – она сбрила брови.

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