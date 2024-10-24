Инстасамка шокировала поклонников новым образом
Фото: Instagram/instasamka
Российская рэп-исполнительница Дарья Зотеева, более известна публике как Инстасамка, примерила образ неоновой невесты с одним глазом, сообщает Zakon.kz.
Снимками она поделилась в Instagram. 24-летняя Инстасамка позировала в зеленом платье и фате невесты. Она также сделала хэллоуинский макияж и надела линзу, которая скрывает глаз. Ей также сделали укладку с волнами и локонами. В руках она держала сумку со знаком радиоактивного вещества.
"Токсик девушка", – подписала пост рэперша.
Подписчики неоднозначно отреагировали на снимки артистки, многие сравнили ее с фильмом "Субстанция", в котором недавно снялась Деми Мур:
– Субстанция и brat core встретились.
– Какие шикарные наряды.
– Как сама субстанция в хорошем смысле.
Ранее Инстасамка шокировала своих подписчиков неожиданным поступком – она сбрила брови.
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