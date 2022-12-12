Эксперт высказался о предложении списывать мошеннические кредиты

Кандидат юридических наук Даулет Абжанов рассказал, что в Казахстане предложено списывать задолженность по кредитам, оформленным мошенническим путем, сообщает Zakon.kz.

Соответствующие поправки в законодательство анонсированы Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.



Обратили на себя внимание следующие инициативы:

1) по представлению лица, осуществляющего досудебное расследование по факту мошеннического оформления банковского займа третьими лицами, банк:

приостанавливает начисление вознаграждения по такому кредиту;

прекращает претензионно-исковую работу по клиенту;

2) на основании вступившего в законную силу решения суда, подтверждающего факт неполучения клиентом банковского займа, банк:

принимает решение о списании задолженности по данному кредиту;

вносит корректировки в кредитную историю клиента.

Поправки стали попыткой финансового регулятора отреагировать на многочисленные жалобы клиентов, ставших жертвой мошенничества, в первую очередь, в результате оформления на них онлайн-кредитов.

Действительно, проблема есть и разрешить ее регулятор предложил довольно просто и радикально – такие кредиты банки обязаны списать (читай – простить).

На первый взгляд, предложение довольно справедливое. Если гражданин не получал кредит, то он и не должен нести ответственность перед банком.

Однако при ближайшем рассмотрении все не так однозначно.

В одной из публикаций мною уже освещалась проблема мошенничества при онлайн-кредитовании (смотрите здесь). Обращалось внимание на то, что в подавляющем большинстве случаев мошенничество становится возможным благодаря неосторожности самих клиентов. Предоставляя злоумышленникам конфиденциальные данные по своим счетам, карточкам, загружая на свои мобильные телефоны вредоносные приложения, совершая иные действия по указке мошенников, клиенты сами предоставляют им доступ к своим счетам, оформлению заявок на получение кредитов от имени клиентов.

Есть ли в подобных случаях вина клиентов в пренебрежительном отношении к хранению конфиденциальной информации? Безусловно, есть. Без полученной от самих клиентов информации, без предоставленного ими доступа оформление займа от имени клиентов невозможно. Вина в форме неосторожности – что тут говорить. Поэтому на клиентов должны возлагаться риски неблагоприятных последствий, вызванные предоставлением доступа и информации третьим лицам. Соответственно, на клиентов должна возлагаться хотя бы часть ответственности за свою неосмотрительность.

Однако, несмотря на это, анонсированными поправками пытаются полностью освободить клиентов от негативных последствий: задолженность списывается, претензионно-исковая работа в их отношении прекращается.

Освобождение клиентов от ответственности представляется обоснованным и справедливым в тех случаях, когда мошеннические операции осуществляются без какого-либо участия клиента, например, когда злоумышленники взламывают банковскую систему и получают доступ к данным клиентских счетов. В подобных случаях обеспечение конфиденциальности клиентских данных находится в зоне контроля и влияния банка, но не клиента. В утечке информации клиент никакого участия (вольного или невольного) не принимает, поэтому риски в подобного рода ситуациях справедливо возложить на банк. В отличие от этого, в тех случаях, когда мошенническая операция стала возможной из-за неосторожности клиента, риски неблагоприятных последствий справедливо возложить на клиента.

В представленной на обсуждение редакции поправки содержится неправильный посыл клиентам: мол, не волнуйтесь, даже если вы сами невольно поспособствовали мошенникам, вы ничего не обязаны банку, ничего вам за это не будет.

Между тем такой подход только еще больше усыпит бдительность клиентов, сведет на нет усилия финансовых организаций и самого регулятора, непрестанно предупреждающих о том, как не попасть в сети злоумышленников.





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Если клиент стал жертвой мошенничества, то обязательство по возврату банковского займа у него, действительно, не возникает по причине того, что в основе сделки лежит обман (преступление) либо по причине безвалютности займа (когда заемщик не получал заем). Однако это не освобождает его от ответственности перед банком по другим основаниям ввиду нарушения им обязанности по соблюдению правил пользования картой, онлайн-сервисом и т.д. (см. подробнее в приведенной выше моей статье).

Поэтому правильным было бы наряду с введением нормы о списании задолженности по кредиту предусмотреть норму о том, что списание задолженности клиента по банковскому займу не освобождает от ответственности клиента перед банком по другим основаниям. Помимо того, что это отвечало бы принципу справедливости, данная норма имела бы и профилактическое значение, предостерегая клиента о неблагоприятных для него последствиях из-за неосторожного предоставления третьим лицам доступа к конфиденциальной информации.

Не может не вызывать сомнение возможность в принципе на уровне подзаконного нормативного правового акта разрешать вопросы того, прекращать или нет претензионно-исковую работу, списывать или нет задолженность. Требование о прекращении претензионно-исковой работы означает фактически лишение права на судебную защиту. Требование о списании задолженности предрешает спор об исполнении обязательства одной из сторон, что называется, без суда и следствия. Как видно, есть вопросы.

Но несмотря на спорность и неоднозначность представленных на обсуждение поправок, мало сомнений в том, что они будут приняты регулятором и встречены должниками на ура. Вопрос в том, не станет ли от них хуже.