Финансы

Банкам придется списывать мошеннические кредиты в Казахстане

Покупки онлайн, покупки в интернете, покупки через интернет, онлайн-покупки, онлайн покупки, покупки в интернете, маркетплейс, маркетплейсы, банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 12:23 Фото: pexels
Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова 5 ноября 2025 года в Мажилисе рассказала, какие кредиты, оформленные без ведома клиентов, будут списывать во внесудебном порядке, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Мажилиса Николай Арсютин поднял проблему мошеннических онлайн-займов, которые оформляются на граждан без их ведома, из-за чего страдает их кредитная история. Он отметил, что действующий механизм защиты слишком медленный и неэффективный, и предложил ввести солидарную ответственность банков в случаях, когда кредит оформлен мошенническим путем из-за ненадлежащей идентификации клиента.

"По таким кейсам у нас будет предусмотрен внесудебный порядок списания задолженности по мошенническим кредитам, а также судебный порядок. Если кредит был оформлен без ведома клиента и он не проходил биометрию, то задолженность подлежит списанию во внесудебном порядке. Необходимо подать заявление в органы уголовного преследования. Они выдают соответствующее постановление о признании кредита мошенническим. На основании этого можно списывать долг", – озвучила Мадина Абылкасымова.

Она отметила, что подняли к сегодняшнему дню статистику, и за последние два года со стороны банков была прощена задолженность 1400 заемщиков по 1500 займам на сумму 1,9 млрд тенге.

"Это случаи, когда задолженность была списана во внесудебном порядке на основе обращений граждан. Зачастую мы видим, что биометрия все же была пройдена, но иногда встречается поддельная биометрия. В таких случаях необходимо доказывать факт мошенничества уже в судебном порядке. Основания для судебного списания мы значительно расширили", – продолжила она.

Абылкасымова подчеркнула, что если кредит оформлен полностью без ведома клиента, его необходимо безусловно списывать во внесудебном порядке. Соответствующая норма существует, и алгоритм действий утвержден совместно с МВД.

Ранее стало известно, что в Казахстане хотят разработать новую методику по ипотечным кредитам.

Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
