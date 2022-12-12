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Законодательство РК

Алтай Кульгинов рассказал, сколько его семья тратит на продукты в месяц

Казахстан Кульгинов продукты деньги затраты Фото: Zakon.kz
В кулуарах правительства РК заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов сообщил, что тратит на продукты в месяц около 350 тысяч тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Речь на расширенном заседании правительства зашла о растущей инфляции в Казахстане. В связи с этим представители прессы поинтересовались и заместителя премьер-министра РК, ответственного как раз за социальный блок в кабмине, сколько денег его семья тратит в месяц на продукты.

"Где-то примерно 300-350 тысяч тенге"Алтай Кульгинов

При этом он добавил, что закупается в основном супруга, но бывает, что и сам ходит за покупками.

"У нас в магазинах города. Супруга (закупается), где-то я, когда время получается, в свободное от работы время".Алтай Кульгинов

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал правительство за упущения с ценами на продукты. Также стало известно, что инфляция достигла исторических максимумов за последние 14 лет, составив 19,6%.

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