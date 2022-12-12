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Досаев: 13 млрд тенге нужно на реконструкцию здания акимата Алматы

Досаев: 13 млрд тенге нужно на реконструкцию здания горакимата Алматы Фото: Zakon.kz
Аким Алматы Ерболат Досаев высказался о ремонте здания городского акимата, который пострадал из-за пожара во время январских событий, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерболат Досаев заявил, что он работает в здании алмалинского акимата.

"Там и сидим. У меня управления по всему городу раскиданы. Предварительно, 13 млрд тенге (нужно на реконструкцию здания гор акимата – прим. ред.), средства из резерва".Ерболат Досаев

Аким также сообщил, что работа по ликвидации последствий январских событий завершена.

Выплаты МСБ закончили, продолжаем работу по заявлениям от физлиц, кто проходит экспертизу – сожженные машины, двум ОСИ выплатили за фасады здания, плюс некоторым организациям, которые были связаны с оказанием услуг. В основном закончили все работы. Остались только частные здания, где они должны завершить свои ремонтные работы. А со стороны государства мы все выплаты закончили.Ерболат Досаев

Аким Алматы добавил, что в этом году отдельно  выделили почти 17 млрд тенге на обеспечение нового уровня безопасности города. 

По его словам, работа в этом направлении продолжается. 

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