Когда Досаев переедет в сожженное во время январских беспорядков здание акимата

Стало известно, когда сотрудники акимата Алматы и глава мегаполиса Ерболат Досаев переедут в здание бывшего городского акимата, сгоревшего во время январских беспорядков в 2022 году, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам руководителя аппарата акима Алматы Бейбута Шаханова, часть сотрудников уже переехали.

"Основная масса управлений и сотрудников в ближайшую неделю заедут. Аким Алматы Ерболат Досаев, предположительно, уже на следующей неделе переедет", – сказал он.

Прием граждан начнется уже в ближайшее время, когда все управления и аппарат акима переедут в отремонтированное здание.

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В декабре 2022 года аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, что для ремонта и реконструкции здания городского акимата, который пострадал из-за пожара во время январских событий, нужно, предварительно, 13 млрд тенге. Тогда же градоначальник и заявил, что он работает в здании алмалинского акимата.

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В феврале 2023 года стало известно, что на реконструкцию здания акимата Алматы из резерва правительства выделят более 7 млрд тенге. В свою очередь акимат Алматы должен до 1 декабря 2023 года представить в Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК отчет по целевому использованию выделенных средств.