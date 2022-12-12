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Даниал Ахметов о должности акима ВКО: Вы устали от жизни? И я не устал

Даниал Ахметов о должности акима ВКО: "Вы устали от жизни? И я не устал" Фото: пресс-служба акимата ВКО
Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов высказался о своем политическом долголетии, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались у Даниала Ахметова, не устал ли он быть акимом. Аким ВКО ответил вопросом на вопрос.

"С чего мы должны уставать? Вы устали от жизни? Нет. И я не устал".Аким ВКО Даниал Ахметов

А на вопрос, чем он может объяснить свое политическое долголетие, глава ВКО коротко заявил: "Это спросите у главы государства".

7 декабря 2022 года глава государства переназначил Даниала Ахметова акимом Восточно-Казахстанской области. На эту должность он был назначен 11 ноября 2014 года.

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