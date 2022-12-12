Аким ВКО об аварии на ТЭЦ Риддера: Котлы были в состоянии металлолома

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов в кулуарах правительства высказался о ситуации в Риддере, передает корреспондент Zakon.kz.

Даниал Ахметов признал, что в Риддере была критическая ситуация. Но тем не менее, по его словам, принятыми мерами на сегодня ситуация стабилизировалась.

"На ТЭЦ Риддера шесть котлов, из них три – среднего, два – высокого давления. На момент критической ситуации, действительно, было сложно, поскольку вся инфраструктура, крайне важная для существования любого теплоисточника, была приведена частными собственниками в крайне неудовлетворительное состояние. Более того, из этих шести котлов два высокого давления – были в состоянии металлолома. Четыре оставшихся котла были, к сожалению, в худшем состоянии. Поэтому мы приняли самые серьезные меры – было привлечено свыше 150 работников разного рода структур, сегодня ситуация стабилизировалась". Аким ВКО Даниал Ахметов

К этому часу, по его словам, один из двух котлов высокого давления введен в работу, на втором котле высокого давления ремонтные работы продолжаются. Их планируется завершить через неделю и ввести котел в эксплуатацию.

"Равновесие сегодня есть, и мы точно знаем, что мы обеспечим теплом Риддер. В городе состояние спокойное, люди, если вы внимательно читаете соцсети, не поднимают вопросов, поскольку я довольно часто бываю там. Аварийная ситуация ликвидирована, сейчас мы работаем в режиме стабилизации. К глубокому сожалению, наш частник на сегодня задолжал 2 млрд (тенге – Прим. ред.), в том числе 700 млн тенге тем компаниям, которые принимали участие в ликвидации этой аварии". Даниал Ахметов

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Ранее под председательством акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова состоялось совещание, на котором детально обсудили причины, повлекшие чрезвычайную ситуацию в Риддере.