Полтонны наркотиков изъяли в шалаше у двух жителей Жамбылской области

В Жамбылской области полицейские изъяли около полтонны наркотиков. Как рассказали Zakon.kz в полиции региона, начато досудебное расследование.

Согласно данным ДП области, стражи порядка 8 декабря остановили ВАЗ-212 под управлением 47-летнего водителя.

В полиции уточнили, что в багажном отсеке было обнаружено два мешка с гашишем.

"Кроме того, на расстоянии 2 км от места задержания было обнаружено два шалаша из прозрачного целлофана, внутри которых лежало 36 мешков с марихуаной, один мешок с гашишем и два сита". Пресс-служба ДП Жамбылской области

Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области



Как отметили в ведомстве, общий вес изъятых наркотических средств составил более 472 кг, из которых порядка 370 кг высушенной марихуаны и 102,7 кг гашиша.

Начальник Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Жамбылской области Алим Бажикбаев заявил, что начато досудебное расследование по ст. 296 ч. 4 Уголовного кодекса РК "Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере".

"Задержаны двое подозреваемых. Они дали признательные показания и были водворены в изолятор временного содержания". Алим Бажикбаев