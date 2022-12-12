Сообщение о переносе начала учебного года в Казахстане на 20 августа назвали фейком

В Министерстве просвещения Казахстана 12 декабря 2022 года прокомментировали слухи о сокращении школьных каникул, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается на сайте stopfake.kz, в социальных сетях и мессенджерах казахстанцы, ссылаясь на новый нормативный правовой акт, который пока находится на рассмотрении, пишут о том, что официальным началом учебного года в Казахстане станет 20 августа 2023 года, а не 1 сентября.

Эти слухи опровергли в пресс-службе Минпросвещения:



"Сроки каникул, а также начала и завершения учебного года в государственных школах не меняются. Каникулярный период остается прежним, то есть количество учебных дней не увеличится, а период каникул не уменьшится. Всего казахстанские школьники учатся 175 дней. Суммарная продолжительность каникул и выходных дней составляет 190 дней (за исключением високосного года)".

В ведомстве пояснили, что проект обсуждаемого документа предоставляет право международным и пилотным школам при согласии попечительских советов регулировать общие сроки учебного года.

"Ранее представители данных школ выступали за предоставление возможности самостоятельно определять сроки обучения и каникулярного периода. Но даже при этом международные и пилотные школы (которых в стране очень мало) ограничены установленным количеством учебных (175), а также выходных и каникулярных (190) дней". Пресс-служба Министерства просвещения РК

То есть, как заверили в Минпросвещения, "о сокращении каникул речь не идет".

"Сроки обучения и каникул для государственных школ действуют в рамках утвержденных норм. Текущий учебный год начался 1 сентября (2022 года. – Прим. ред.) и будет завершен 31 мая (2023 года. – Прим. ред.), после начнутся каникулы". Пресс-служба Министерства просвещения РК

7 декабря 2022 года стало известно, что Министерство просвещения Казахстана подготовило приказ "Об определении сроков начала и завершения учебного года, а также сроков проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования".