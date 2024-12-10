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Общество

Названа дата начала зимних каникул в школах Казахстана: сколько они продлятся

Дата, даты, календарь, праздники, праздник, праздничные дни, праздничные выходные, выходной, выходные , фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 09:35 Фото: pexels
В Министерстве просвещения Казахстана сегодня, 10 декабря 2024 года, рассказали, сколько дней отдохнут школьники на зимних каникулах, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что в школах страны приближается завершение второй четверти.

"Зимние каникулы в казахстанских школах продлятся 10 календарных дней – с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно".Пресс-служба Министерства просвещения РК

По данным Минпросвещения, для эффективного и безопасного проведения и личностного развития школьников в период зимних каникул разработан план мероприятий в рамках программы "Біртұтас тәрбие". В школьные планы мероприятий входят образовательные, спортивные, культурные и творческие мероприятия:

  • в рамках реализации проекта "Оқуға құштар мектеп" – внутришкольное мероприятие "Қыста кітап оқимыз, жадымызға тоқимыз";
  • театральные фестивали и постановки;
  • мастер-классы по изготовлению новогодних украшений;
  • уроки безопасности;
  • познавательные экскурсии в музеи, научные центры и исторические памятники;
  • спортивные игры, катание на коньках, лыжные прогулки;
  • благотворительные акции и другие.
"Одним из главных приоритетов остается обеспечение безопасности детей. В этой связи особое внимание уделяется профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, соблюдению правил внутреннего распорядка в школах, мерам безопасности на улице, пожарной безопасности дома и кибербезопасности".Пресс-служба Министерства просвещения РК

В ведомстве отметили, что данные мероприятия направляются в организации образования в качестве методических рекомендаций.

Более подробно о сроках начала и завершения 2024-2025 учебного года, а также о сроках проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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