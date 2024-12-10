Названа дата начала зимних каникул в школах Казахстана: сколько они продлятся

В Министерстве просвещения Казахстана сегодня, 10 декабря 2024 года, рассказали, сколько дней отдохнут школьники на зимних каникулах, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что в школах страны приближается завершение второй четверти.

"Зимние каникулы в казахстанских школах продлятся 10 календарных дней – с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно". Пресс-служба Министерства просвещения РК

По данным Минпросвещения, для эффективного и безопасного проведения и личностного развития школьников в период зимних каникул разработан план мероприятий в рамках программы "Біртұтас тәрбие". В школьные планы мероприятий входят образовательные, спортивные, культурные и творческие мероприятия:

в рамках реализации проекта "Оқуға құштар мектеп" – внутришкольное мероприятие "Қыста кітап оқимыз, жадымызға тоқимыз";

театральные фестивали и постановки;

мастер-классы по изготовлению новогодних украшений;

уроки безопасности;

познавательные экскурсии в музеи, научные центры и исторические памятники;

спортивные игры, катание на коньках, лыжные прогулки;

благотворительные акции и другие.

"Одним из главных приоритетов остается обеспечение безопасности детей. В этой связи особое внимание уделяется профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, соблюдению правил внутреннего распорядка в школах, мерам безопасности на улице, пожарной безопасности дома и кибербезопасности". Пресс-служба Министерства просвещения РК

В ведомстве отметили, что данные мероприятия направляются в организации образования в качестве методических рекомендаций.

Более подробно о сроках начала и завершения 2024-2025 учебного года, а также о сроках проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования можете узнать здесь.