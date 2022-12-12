Касым-Жомарт Токаев принял нового посла Казахстана в Грузии
Фото: Telegram/bort_01
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в Грузии Малика Мурзалина, сообщает Zakon.kz.
Как уточняется в telegram-канале Акорды, в ходе беседы президент отметил важность дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества с Грузией.
"Президент поставил перед Маликом Мурзалиным ряд конкретных задач, в том числе в части активизации торгово-экономического, транспортно-логистического взаимодействия между двумя странами", – говорится в сообщении.
9 декабря 2022 года глава государства назначил Малика Мурзалина чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Грузии. Другим указом он был освобожден от должности заместителя руководителя Администрации президента РК. На должности посла Казахстана в Грузии Малик Мурзалин сменил Бауржана Мухамеджанова.
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