Токаев принял представителя Казахстана при ООН
Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного постоянного представителя Казахстана при ООН Кайрата Умарова, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, Токаев поставил перед Кайратом Умаровым ряд конкретных задач, направленных на дальнейшее укрепление сотрудничества с Организацией Объединенных Наций.
Президент отметил важность продолжения последовательной работы с этой универсальной организацией.
Ранее Токаев вручил офицерские погоны 12 лучшим выпускникам военных вузов. Имена отличников озвучили в пресс-службе Акорды.
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