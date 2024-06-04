Токаев принял представителя Казахстана при ООН

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного постоянного представителя Казахстана при ООН Кайрата Умарова, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, Токаев поставил перед Кайратом Умаровым ряд конкретных задач, направленных на дальнейшее укрепление сотрудничества с Организацией Объединенных Наций.



Президент отметил важность продолжения последовательной работы с этой универсальной организацией.

Ранее Токаев вручил офицерские погоны 12 лучшим выпускникам военных вузов. Имена отличников озвучили в пресс-службе Акорды.