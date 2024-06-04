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Токаев принял представителя Казахстана при ООН

встреча с президентом, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 18:32 Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного постоянного представителя Казахстана при ООН Кайрата Умарова, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, Токаев поставил перед Кайратом Умаровым ряд конкретных задач, направленных на дальнейшее укрепление сотрудничества с Организацией Объединенных Наций.

Президент отметил важность продолжения последовательной работы с этой универсальной организацией.

Ранее Токаев вручил офицерские погоны 12 лучшим выпускникам военных вузов. Имена отличников озвучили в пресс-службе Акорды.

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