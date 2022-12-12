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В ВОЗ обеспокоились ростом устойчивости бактерий к антибиотикам

резистентность к лекарствам Фото: pixabay
Высокий уровень устойчивости бактерий к антибиотикам вызывает опасные для жизни инфекции кровотока, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в последнем докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В докладе представлен анализ показателей устойчивости к противомикробным препаратам (AMR), тенденции AMR с 2017 года и данные о потреблении противомикробных препаратов у людей в 27 странах.

Отчет показал более 50% устойчивости у бактерий, которые часто вызывают инфекции кровотока, требующие лечения сильными антибиотиками. Между тем распространенные бактериальные инфекции становятся все более устойчивыми к лечению. Так, более 60% изолятов гонококка, вызывающего заболевание, передающееся половым путем, показали устойчивость к обычному пероральному антибактериальному препарату ципрофлоксацину.

В списке основных лекарственных средств ВОЗ (EML) антибиотики делятся на три категории: доступные, наблюдаемые и резервные. Лекарства из первой группы доступны в любое время для лечения широкого спектра распространенных инфекций; в группе наблюдения перечислены антибиотики, которые рекомендуются для лечения небольшого числа инфекций, а в резервной группе находятся антибиотики, которые следует использовать только в самых тяжелых случаях.

"Устойчивость к противомикробным препаратам подрывает современную медицину и подвергает риску миллионы жизней. Чтобы действительно понять масштабы глобальной угрозы и принять эффективные меры в области общественного здравоохранения в ответ на AMR, мы должны расширить масштабы микробиологического тестирования и предоставлять данные, гарантирующие качество, во всех странах, а не только в более богатых".Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус

Устойчивость к антибиотикам может развиваться в результате естественного отбора через случайные мутации или благодаря воздействию антибиотика.

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