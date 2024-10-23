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Ученые зафиксировали рост неизлечимой супербактерии, связанной с распространенным антибиотиком

Ученые зафиксировали рост неизлечимой супербактерии, связанной с распространенным антибиотиком, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 04:44 Фото: pixabay
Удивительное открытие сделали австралийские исследователи. Они зафиксировали первый случай, когда один антибиотик вызывает устойчивость к антибиотику другого класса, сообщает Zakon.kz.

Исследование, проведенное в Австралии, показало, что распространение практически неизлечимой супербактерии связано с распространенным антибиотиком.

Рифаксимин, антибиотик, используемый для лечения заболеваний печени, вызывает устойчивость к другому антибиотику – даптомицину.

Даптомицин – один из немногих препаратов, эффективных против ванкомицин-резистентного энтерококка (VRE) – заразной бактериальной инфекции, которая может вызывать серьезные реакции у госпитализированных пациентов.

Доктор Адрианна Тернер, ведущий автор исследования, сказала, что это стало первым зафиксированным случаем, когда антибиотик вызывал устойчивость к антибиотику другого класса. Ранее считалось, что риск устойчивости к антибиотикам применим только к антибиотикам одного класса.

Результаты исследования также опровергли широко распространенное мнение о том, что рифаксимин является антибиотиком с низким уровнем риска.

Ранее ученые создали новый хирургический шов.

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