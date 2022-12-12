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Минсельхоз Казахстана предлагает отменить некоторые субсидии в АПК

сельское хозяйство Фото: primeminister.kz
Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев в Мажилисе рассказал, как планируется изменить систему субсидирования в агропромышленном комплексе, передает корреспондент Zakon.kz.

Карашукеев сообщил, что проведен тщательный анализ существующей системы субсидирования. В итоге сокращены 10 неэффективных, неактуальных и подверженных высоким коррупционным рискам видов субсидий. 

Параллельно усилены меры по контролю программы субсидирования.

"По молочному направлению норматив возмещения будет составлять 50% от стоимости за голову телки и нетели, но не более 400 тыс. на одну голову. По мясному направлению 50% от стоимости, но не более 300 тыс. тенге за голову. Это тоже нововведение. Ранее на отечественный КРС было ограничение 150 тыс. тенге, из стран СНГ – 225 тыс. тенге, дальнего зарубежья – 300 тыс. тенге. Субсидирование племенного дела в птицеводстве предлагается оставить на уровне существующих норм". Глава МСХ Казахстана

Что касается селекционно-племенной работы, то, по его словам, нормативы здесь остаются без изменений. Однако в правилах более четко будут конкретизированы критерии и условия получения субсидий. 

Кроме того, из-за высоких коррупционных рисков предлагается отменить субсидирование аренды быков и баранов-производителей, а также субсидирование услуг племенных центров.

Отменяется также субсидирование мяса индейки, так как оно не относится к социально значимым продуктам питания. 

Помимо этого, отмене подлежит субсидирование рыбного хозяйства. 

"При совершенствовании механизма субсидирования особое внимание было акцентировано на выполнении рекомендаций Антикора. В связи с тем, что основная доля замечаний приходилась на снижение коррупционных рисков, связанных с влиянием человеческого фактора, система субсидирования переводится на новую цифровую платформу – государственную информационную систему субсидирования, которая интегрирована с основными государственными информационными системами. Она в пилотном режиме была запущена во втором полугодии 2022 года и со следующего года придет на замену нынешней частной системе "Колдау". Услуги единой государственной информационной системы будут бесплатными". Ербол Карашукеев

Министр сельского хозяйства заявил, что подходы к совершенствованию механизма субсидирования будут отражены в новых правилах субсидирования и выставлены на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения.


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