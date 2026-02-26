Имеет право вернуть 25%: кому положены субсидии, разъяснили в Минсельхозе Казахстана
В Минсельхозе отметили, что механизмы выплаты субсидий и вопросы накопленной перед аграриями задолженности активно обсуждаются в средствах массовой информации и социальных сетях.
"В этой связи разъясняем, что любой сельхозтоваропроизводитель имеет право подать заявку на субсидирование. Заявка должна соответствовать правилам субсидирования. Например, для получения инвестиционных субсидий аграрии должны инвестировать в развитие своего хозяйства. То есть, построив молочно-товарную ферму, сельхозпроизводитель имеет право вернуть 25% от вложенных средств (не превышая установленные лимиты по стоимости проекта)".Пресс-служба МСХ РК
Как уточняется, политика субсидирования разрабатывается Министерством сельского хозяйства, а предоставление субсидий относится к полномочиям местных исполнительных органов, то есть акиматов.
"Заявки на субсидирование принимаются и обрабатываются управлениями сельского хозяйства акиматов через цифровую систему, все процессы автоматизированы и прозрачны. Областные бюджеты утверждаются маслихатами, и именно из этих средств выплачиваются субсидии. С 2023 года средства на субсидирование включены в состав трансфертов общего характера, то есть средства передаются из республиканского в областные бюджеты".Пресс-служба МСХ РК
В ведомстве заверили, что заявки сельхозтоваропроизводителей удовлетворяются строго в порядке очередности по мере поступления средств.
"Задолженность по субсидиям формируется по причине превышения потребности в субсидировании над имеющимися средствами. Ежегодно долги предыдущих периодов выплачиваются из бюджета текущего года, а также выделяются дополнительные средства для погашения задолженности".Пресс-служба МСХ РК
Как подчеркнули в Минсельхозе, с начала текущего года регионами производится выплата долгов по всем направлениям.
"Для системного решения вопроса субсидирование процентной ставки по кредитам на ВПиУР и оборотные средства отменено и заменено прямым субсидированием, то есть аграрии получают кредиты уже по льготной ставке. Таким образом, долг по этому виду субсидий не формируется. Системные меры также принимаются и по другим видам субсидирования".Пресс-служба МСХ РК
