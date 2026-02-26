Имеет право вернуть 25%: кому положены субсидии, разъяснили в Минсельхозе Казахстана

Сегодня, 26 февраля 2026 года, пресс-служба Министерства сельского хозяйства (МСХ) Казахстана распространила разъяснение касательно субсидирования агропромышленного комплекса (АПК), сообщает Zakon.kz.

В Минсельхозе отметили, что механизмы выплаты субсидий и вопросы накопленной перед аграриями задолженности активно обсуждаются в средствах массовой информации и социальных сетях.

"В этой связи разъясняем, что любой сельхозтоваропроизводитель имеет право подать заявку на субсидирование. Заявка должна соответствовать правилам субсидирования. Например, для получения инвестиционных субсидий аграрии должны инвестировать в развитие своего хозяйства. То есть, построив молочно-товарную ферму, сельхозпроизводитель имеет право вернуть 25% от вложенных средств (не превышая установленные лимиты по стоимости проекта)". Пресс-служба МСХ РК

Как уточняется, политика субсидирования разрабатывается Министерством сельского хозяйства, а предоставление субсидий относится к полномочиям местных исполнительных органов, то есть акиматов.

"Заявки на субсидирование принимаются и обрабатываются управлениями сельского хозяйства акиматов через цифровую систему, все процессы автоматизированы и прозрачны. Областные бюджеты утверждаются маслихатами, и именно из этих средств выплачиваются субсидии. С 2023 года средства на субсидирование включены в состав трансфертов общего характера, то есть средства передаются из республиканского в областные бюджеты". Пресс-служба МСХ РК

В ведомстве заверили, что заявки сельхозтоваропроизводителей удовлетворяются строго в порядке очередности по мере поступления средств.

"Задолженность по субсидиям формируется по причине превышения потребности в субсидировании над имеющимися средствами. Ежегодно долги предыдущих периодов выплачиваются из бюджета текущего года, а также выделяются дополнительные средства для погашения задолженности". Пресс-служба МСХ РК

Как подчеркнули в Минсельхозе, с начала текущего года регионами производится выплата долгов по всем направлениям.

"Для системного решения вопроса субсидирование процентной ставки по кредитам на ВПиУР и оборотные средства отменено и заменено прямым субсидированием, то есть аграрии получают кредиты уже по льготной ставке. Таким образом, долг по этому виду субсидий не формируется. Системные меры также принимаются и по другим видам субсидирования". Пресс-служба МСХ РК

