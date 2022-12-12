Джиган и Оксана Самойлова опубликовали свадебные фотографии
Фото: Instagram/samoylovaoxana
Известная модель Оксана Самойлова 12 декабря на странице в Instagram опубликовала фотографии со свадьбы, сообщает Zakon.kz.
Самойлова уточнила, что 12 декабря 2022 года их семье исполнилось 10 лет.
"10 лет в браке и примерно 14 вместе, а, может, и 15. Никто не помнит, сколько точно. И сегодня у нас свадьба. Самая настоящая свадьба", – говорится в подписи к публикации.
"Сегодня будет сказано много слов, пролито много слез счастья, будет много смеха, много радости и тысяча безумно трогательных моментов", – заключила она.
Несколько лет назад эта семья оказалась в центре скандала: тогда известный российский рэпер Джиган сбрил брови и оказался в реабилитационном центре.
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