Джиган и Оксана Самойлова опубликовали свадебные фотографии

Известная модель Оксана Самойлова 12 декабря на странице в Instagram опубликовала фотографии со свадьбы, сообщает Zakon.kz.

Самойлова уточнила, что 12 декабря 2022 года их семье исполнилось 10 лет.

"10 лет в браке и примерно 14 вместе, а, может, и 15. Никто не помнит, сколько точно. И сегодня у нас свадьба. Самая настоящая свадьба", – говорится в подписи к публикации.

"Сегодня будет сказано много слов, пролито много слез счастья, будет много смеха, много радости и тысяча безумно трогательных моментов", – заключила она.

Несколько лет назад эта семья оказалась в центре скандала: тогда известный российский рэпер Джиган сбрил брови и оказался в реабилитационном центре.