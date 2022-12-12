Комфорт, безопасность, интернет — студенты КМБиО в Астане о новом общежитии

Для студентов Колледжа менеджмента, бизнеса и образование (КМБиО) в Астане построено и открыто новое общежитие на 110 мест со спортивным залом и бесплатным интернетом. Жилой корпус находится на территории учебного заведения, передает Zakon.kz.

Новое общежитие построено по инициативе КМБиО. Как отметила одна из основательниц колледжа Ирина Спектор, для учебного заведения всегда было важно создавать для студентов благоприятные условия.



"Особенно важный вопрос – это проживание для наших иногородних студентов. Поэтому передо мной была поставлена задача решить этот вопрос. Мы при поддержке акимата города и маслихата все усилия и финансы направили на строительство этого общежития. Постарались создать здесь максимально комфортные и эстетические условия для наших студентов, чтобы у них было удобное место, где жить, заниматься, проводить свободное время, заниматься спортом". Ирина Спектор





Фото: КМБиО г. Астана



В новом студенческом общежитии 110 мест, его общая площадь 1525 квадратных метров. По словам директора колледжа Балкии Пшеновой, здание построено с использованием механизма государственно-частного партнерства. Для этого в 2020 году между тогда еще Министерством образования и науки, АО "Финансовый центр" при МОН РК и колледжем был заключен трехсторонний договор.

"Общежитие оснащено современной мебелью, стиральными и сушильными машинами. Кухни оборудованы электроплитами, холодильниками и микроволновыми печами. Также в общежитии есть современные санузлы и душевые комнаты, камеры хранения. Студенты обеспечены местами для досуга, медкабинетом. В здании также находится спортивный зал с необходимым оборудованием и душевыми кабинами. На всех этажах и на территории колледжа установлено видеонаблюдение. Созданы условия для людей с инвалидностью". Балкия Пшенова





Фото: Zakon.kz



Сегодня в колледже обучаются 1360 студентов, из них около 100 нуждались в жилье. Ранее для студентов колледж арендовал места в хостелах. Как отметил руководитель Управления образования города Астаны Касымхан Сенгазыев, КМБиО демонстрирует пример грамотного планирования и оказания образовательных услуг.



"Очень важно, что студенты могут жить и заниматься в теплом общежитии, находящемся на территории колледжа. Не нужно стоять на остановках и ехать потом на автобусе из хостелов, достаточно просто перейти из здания общежития в учебный корпус. Акиматом планируются меры по поддержке колледжей при строительстве таких общежитий". Касымхан Сенгазыев

Поздравить студентов пришел и секретарь Маслихата Астаны Ерлан Каналимов, который сам когда-то был студентом у Михаила Спектора – первого учредителя КМБиО.



"Это один из лучших колледжей города. Отрадно, что у этого прекрасного учебного заведения появилось свое общежитие, современное, со всеми необходимыми условиями для проживания студентов". Ерлан Каналимов

Студентам КМБиО не придется теперь искать арендные квартиры и хостелы. Студент второго курса факультета вычислительной техники и информационных сетей Олжас Токуш рассказал, что в новом общежитии созданы все условия для того, чтобы учиться на отлично



"В этом учебном году мы заселяемся в новое общежитие. Самое важное – что общежитие находится очень близко от колледжа. Для каждого студента здесь созданы условия, комнаты большие, теплые. На первом этаже спортзал и большой коворкинг. И еще очень важная деталь – здесь бесплатный Wi-Fi без ограничений. От имени всех студентов выражаю огромную благодарность всем, кто внес вклад в строительство этого общежития". Олжас Токуш





Фото: Zakon.kz



Как сообщили в Управлении образования Астаны, в столице сейчас 34 колледжа, в них обучаются 32 тысячи студентов. Более 3 тысяч студентов проживают в общежитиях, но еще порядка 1300 студентов нуждаются в жилье, им из бюджета выделяются средства на проживание в хостелах.

Акиматом разработан план мероприятий по поэтапному восполнению дефицита мест в общежитиях для студентов колледжей.