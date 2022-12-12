Комфорт, безопасность, интернет — студенты КМБиО в Астане о новом общежитии
Новое общежитие построено по инициативе КМБиО. Как отметила одна из основательниц
колледжа Ирина Спектор, для учебного заведения всегда было важно создавать для
студентов благоприятные условия.
"Особенно важный вопрос – это проживание для наших иногородних студентов. Поэтому передо мной была поставлена задача решить этот вопрос. Мы при поддержке акимата города и маслихата все усилия и финансы направили на строительство этого общежития. Постарались создать здесь максимально комфортные и эстетические условия для наших студентов, чтобы у них было удобное место, где жить, заниматься, проводить свободное время, заниматься спортом".Ирина Спектор
Фото: КМБиО г. Астана
В новом студенческом общежитии 110 мест, его общая площадь 1525 квадратных метров. По словам директора колледжа Балкии Пшеновой, здание построено с использованием механизма государственно-частного партнерства. Для этого в 2020 году между тогда еще Министерством образования и науки, АО "Финансовый центр" при МОН РК и колледжем был заключен трехсторонний договор.
"Общежитие оснащено современной мебелью, стиральными и сушильными машинами. Кухни оборудованы электроплитами, холодильниками и микроволновыми печами. Также в общежитии есть современные санузлы и душевые комнаты, камеры хранения. Студенты обеспечены местами для досуга, медкабинетом. В здании также находится спортивный зал с необходимым оборудованием и душевыми кабинами. На всех этажах и на территории колледжа установлено видеонаблюдение. Созданы условия для людей с инвалидностью". Балкия Пшенова
Фото: Zakon.kz
Сегодня в колледже обучаются 1360 студентов, из
них около 100 нуждались в жилье. Ранее для студентов колледж арендовал места в
хостелах. Как отметил руководитель Управления образования города Астаны Касымхан
Сенгазыев, КМБиО демонстрирует пример грамотного планирования и оказания образовательных
услуг.
"Очень важно, что студенты могут жить и заниматься в теплом общежитии, находящемся на территории колледжа. Не нужно стоять на остановках и ехать потом на автобусе из хостелов, достаточно просто перейти из здания общежития в учебный корпус. Акиматом планируются меры по поддержке колледжей при строительстве таких общежитий". Касымхан Сенгазыев
Поздравить студентов пришел и секретарь
Маслихата Астаны Ерлан Каналимов, который сам когда-то был студентом у Михаила
Спектора – первого учредителя КМБиО.
"Это один из лучших колледжей города. Отрадно, что у этого прекрасного учебного заведения появилось свое общежитие, современное, со всеми необходимыми условиями для проживания студентов". Ерлан Каналимов
Студентам КМБиО не придется теперь искать
арендные квартиры и хостелы. Студент второго курса факультета вычислительной
техники и информационных сетей Олжас Токуш рассказал, что в новом общежитии
созданы все условия для того, чтобы учиться на отлично
"В этом учебном году мы заселяемся в новое общежитие. Самое важное – что общежитие находится очень близко от колледжа. Для каждого студента здесь созданы условия, комнаты большие, теплые. На первом этаже спортзал и большой коворкинг. И еще очень важная деталь – здесь бесплатный Wi-Fi без ограничений. От имени всех студентов выражаю огромную благодарность всем, кто внес вклад в строительство этого общежития".Олжас Токуш
Фото: Zakon.kz
Как сообщили в Управлении образования Астаны, в столице сейчас 34 колледжа, в них обучаются 32 тысячи студентов. Более 3 тысяч студентов проживают в общежитиях, но еще порядка 1300 студентов нуждаются в жилье, им из бюджета выделяются средства на проживание в хостелах.
Акиматом разработан план мероприятий по поэтапному восполнению дефицита мест в общежитиях для студентов колледжей.